الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يطرح أحدث أغنياته "حمايا العزيز" على يوتيوب

مدحت صالح
مدحت صالح

طرح المطرب مدحت صالح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "حمايا العزيز" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى.

آخر أعمال مدحت صالح الفنية

كان مدحت صالح كشف مؤخرا عن بدء التحضير للحفل الثاني من مشروع "الأساتذة" الذي قدم حفله الأول نهاية يوليو الماضي، مشيرا أنه من المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 29 سبتمبر الجاري.

ونشر مدحت صالح صورة من التحضيرات برفقة دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة 2) وانتظروا الجديد 29 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

كما أحيى "صالح" مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره، وشاركته الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم، كما قدم حفل آخر في افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

مدحت صالح حمايا العزيز أغنية يوتيوب أغان مدحت صالح

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