طارق الدسوقي: نحتاج مواصفات للمنتج الدرامي ينمي روح الانتماء

قال الفنان طارق الدسوقي، إن الهوية والمحتوى والمضمون لابد أن يرتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التي تعيشها مصر، لأنه في منتهى الأهمية.

وأضاف الدسوقي في كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني بشأن الصناعات الثقافية، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض، والجهل الذي يعنيه ليس القراءة والكتابة وإنما أعني كل أشكال الجهل سياسي ثقافي وفكري، وكل أشكال الجهل، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما في معزل عن ذلك.

الدسوقي: نحتاج أن نعيد صياغة عقول ووجدان الناس

وأكد الدسوقي على أننا نحتاج إلى إعادة صياغة عقول ووجدان الناس بما يناسب هذه المرحلة، مؤكدًا على أننا نحتاج أن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي، ويغوص في مشاكل هموم الناس ويرتفع بالمستوى الفكري، وينمي روح الانتماء وخاصة لدى الشباب.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتي الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.