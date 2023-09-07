الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي: السينما المصرية قوة كبيرة في وجه التطرف والإرهاب

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن السينما المصرية تمثل ركنا مهما في تشكيل وعي الشعوب العربية متجاوزة كل الحواجز من لغة وغيره.

السينما المصرية قوة كبيرة في وجه التطرف والإرهاب

وأضاف المخرج الكبير، خلال كلمتة التي ألقاها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، لمناقشة قضية "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية" المدرجة على جدول أعمال المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إننا في حاجة إلى الحفاظ على هوية السينما المصرية التي كانت تمثل قوة كبيرة في وجه التطرف والإرهاب، حيث تم بيع كثير من أصول التراث السينمائي المصري.

أرشيف يحافظ على الهوية المصرية وخاصة التراث السينمائي

وطالب بوجود أرشيف يحافظ على الهوية المصرية وخاصة التراث السينمائي تشرف عليه لجنة قد تكون تابعة لرئيس الجمهورية الهدف منه استرداد وحفظ التراث السينمائي المصري، وأن تكون هناك جريدة سينمائية ناطقة تضم كافة التراث المصري.

وأكد المخرج السينمائي أن صناعة السينما المصرية تمر بأزمة منذ سنوات مطالبا بمزيد من دور العرض بعيدا عن سينما المولات وعودة سينما الحي من أجل خلق جيل واع من الشباب.

وطالب بأن تكون هناك قاعات عرض بديلا لقصور الثقافة التقليدية داخل المدن والقرى وأن يكون ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها حياة كريمة مثل المصانع والمستشفيات وغيرها، لأنها مهم للحفاظ على الهوية المصرية، أيضا بمزيد من الحرية بعيدا عن الرقابة، وكذلك إعطاء الشباب مزيد من الفرص بعيدا عن الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات المنتجة فهم يملكون أحلاما كبيرة.