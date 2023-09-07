"مالوش ذنب".. حبس المتهم بطعن شاب تدخل لفض مشاجرة ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بطعن عامل حتى الموت، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد تسلمت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقد تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة بين مجموعة من الأفراد، "لم يكون طرفا فيها" وقد قام أحدهم بتسديد طعنة له حتى سقط غارقا في دمائه ولقي مصرعه بالحال.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقوا بلاغ من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين عدد من الأفراد وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي م ج ا، ٤٣عاما، مصاب بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يفض مشاجرة بين طرفين ولقي مصرعه في الحال، بعدما تعدي عليه أحد أطراف المشاجرة تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

مشاجرة المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «3 أشخاص، أحدهم مصاب بعيار ناري، مقيمين بدائرة المركز»، وطرف ثان «3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب احتكاك سيارتين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات، وأطلق أحد أفراد الطرف الثاني، عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفي أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.