محافظ بورسعيد ورئيس المصرى يتابعان سير العمل بمشروع ستاد المصري الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه كامل أبوعلى رئيس النادى المصري، وبعض قيادات مجلس إدارة المصرى اليوم الخميس، مواقع العمل بأرض الاستاد الجدي، وذلك للاطمئنان على معدلات الإنجاز بقطاعات المشروع المختلفة ومدى مطابقتها للبرنامج الزمنى، المقرر للمشروع التزاما بموعد الانتهاء والافتتاح العام المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي اهدى بورسعيد الاستاد الجديد، الذي يعد واحدا من أحدث المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية.

وخلال الجولة جدد محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى، على تفضله بإنشاء استاد المصري الجديد، فى نفس الموقع التاريخى للنادى استجابة لرغبة محبى وأعضاء المصري، مشيدا بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ لهذا المشروع الكبير والتى تزيد قيمة انشاءه عن مليار جنيه.

الاستاد الجديد سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية

وقال ان الاستاد الجديد، سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية، جاءت نتاجا للتعاون الايجابى والمثمر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى مع محافظة بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي.

ومن جانبه اكد رئيس المصرى كامل ابو على، أن ناديه سيظل مدينا بالشكر للرئيس السيسى على توجيهاته التاريخية، بإعادة إنشاء استاد المصري ولوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد، لاستجابتهما لطلبات إدارة وجماهير المصري، بشأن السعة الجماهيرية وتوافر الملحقات المطلوبة لاستقبال تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ومبارياته الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري، قد عقد اجتماعا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات الأوضاع داخل النادي البورسعيدي، من أجل توفير جميع الإمكانيات المطلوبة لدفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحقيق النتائج المطلوبة لإسعاد جماهيره وإحراز المراكز المتقدمة بالمسابقات المحلية، خلال الموسم المقبل.

وجدد المحافظ، وعده باستمرار الدعم المالى والمعنوى للنادي المصري، لاستكمال مسيرته بالشكل المأمول من جانب مواطنى بورسعيد، الذين تتعلق امالهم وأمانيهم بكيان النادي وفريقه الأول.

كامل أبوعلي مع محافظ بورسعيد

كامل أبوعلي مع محافظ بورسعيد

كامل أبوعلي مع محافظ بورسعيد

كامل أبوعلي مع محافظ بورسعيد