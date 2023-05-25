الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ، وذلك بحضور عبدالفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصل دائم من أجل مصلحة النادي المصري، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح  كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الاستاد".

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طفرة في التعاون مع المحافظة من أجل النادي المصري، حيث نبذل جميعًا جهودًا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
IMG-20230525-WA0101
IMG-20230525-WA0101
IMG-20230525-WA0099
IMG-20230525-WA0099
إدارة النادي المصري استاد النادي المصري التنفيذي التعاون المشترك الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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