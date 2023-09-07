الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اعتماد نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بتشاد ونيجيريا

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدولتي تشاد ونيجيريا، للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للدولتين 39.52%.

وتقدم للامتحان في الدولتين 950 طالبًا وطالبة، حضر منهم 830، وتخلف عن الحضور 120، ونجح منهم 328، ويدخل 502 امتحانات الدور الثاني.

txt

مفعل الآن.. رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وأعرب وكيل الأزهر، عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، مع خالص دعائه للطلاب الذين لم يوفقوا بالدور الأولى بالنجاح في الدور الثاني، مؤكدًا أن هذه المعاهد في الخارج تعكس أهمية الأزهر ودوره في نشر مناهجه المعتدلة وتعزيز مكانة مصر والأزهر في القارة الإفريقية، وخدمة رسالة الإسلام السمحة.

وأوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر، أن امتحانات المعاهد الخارجية تتم من خلال وضع الأسئلة من قبل مستشاري المواد قطاع المعاهد الأزهرية بالمطبعة السرية بالأزهر، ثم تُرسل الأسئلة عن طريق الحقائب الدبلوماسية إلى الدول الخارجية، ويتولى المبتعثون من الأزهر الإشراف والمتابعة لعملية المراقبة وتجميع أوراق الإجابة، ثم تعود الأوراق مرة أخرى إلى الأزهر لإجراء أعمال التصحيح ثم اعتماد النتيجة في مشيخة الأزهر، وبعد ذلك إرسالها عبر السفارات لكل دولة وكذا عن طريق الإنترنت مع نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة لأبناء المسلمين وأبناء الأزهر في الخارج.

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف وكيل الأزهر الأزهر وكيل الأزهر الشريف

الأكثر قراءة

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

شراكة بين "طلعت مصطفى" و "كولنز" لافتتاح 3 فروع في مدينتي وسان ستيفانو

القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة بكلية الصيدلة وتعيين الأوائل

وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أكبر مجمع صناعي في مصر ببرج العرب

محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو والصفصافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال