الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال العدل: الدراما والسينما من الصناعات المهمة والممتدة التأثير

المنتج جمال العدل
المنتج جمال العدل

قال المنتج جمال العدل إن الدراما والسينما من الصناعات المهمة، والوحيدة الممتدة التأثير والتصدير أيضًا، متابعًا: "أتمنى خلال الفترة المقبلة من الرقابة أن ترفع سقف الحرية حتى تستطيع الأعمال الفنية المصرية المنافسة بقوة في ظل ما نشهده من حراك فني كبير في مختلف المنصات والدول المختلفة، ومن ثم رفع سقف الحرية قليلًا سيكون له دور كبير في تواجد الأعمال المصرية ضمن المنافسة".

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محمود فوزى: الحوار الوطنى يعوّل كثيرًا على مشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم

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اليوم.. الحوار الوطنى يواصل مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى

التسويق للأعمال الفنية في السينما

وتابع العدل، خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة عدد من قضايا التي تتعلق بصناعة السينما والدراما تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية": "نريد من الملحق الثقافى المصرى فى مختلف دول العالم أن يكون له دور فى التسويق للأعمال الفنية في السينما والدراما خلال الفترة المقبلة".

يحضر الجلسة عدد من صناع السينما والدراما المصرية من ضمنهم المنتج جمال العدل، خالد يوسف ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي، والفنانون أحمد السعدني وطارق صبري ومحمد عادل.

الثقافة والهوية الوطنية


وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تدور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويُخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

الصناعات الثقافية السينما الدراما التلفزيونية لجنة الثقافة الحوار الوطنى

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