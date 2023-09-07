الخميس 07 سبتمبر 2023
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مصر

موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 الدور الثاني للثانوية العامة

تنسيق
تنسيق

مع اقتراب فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثاني، حرص أولياء الأمور والطلبة على معرفة موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 الدور الثاني عبر جوجل،  لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة أو المعاهد من ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

موعد انتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 الدور الثاني 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 لطلاب الدور الثاني وموعد إعادة فتحه، ورابط وخطوات تسجيل الرغبات.

موعد إعادة فتح التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المقرر أن سيتم إعادة فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد من ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذلك يكون خلال الأيام القادمة، لكي يتمكن الطلبة الناجحون في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 بتسجيل الالتحاق بالكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة 2023، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بشكل رسمي.

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى عن كافة مؤشرات القبول في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 لطلبة الشعبة الأدبية والشعبة العلمية، وجاءت مؤشرات القبول بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 بمجموع 205 درجات بنسبة 50%.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتاح لطلبة الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في عام 2023 القيام بتسجيل جميع رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد، وتكون من ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك سيكون من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

خطوات ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

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خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

  1. قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  2. ثم اختر مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
  3. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  4. وكتابة الرقم السري الموجود فى استمارة النجاح بالثانوية العامة لعام 2023.
  5. ثم قم بكتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  6. الضغط على الخطوة الثانية.
  7. كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  8. يتم مراجعة البيانات جيداً.
  9. اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  10. يتم الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  11. ومن ثم يقوم الطالب بملء الرغبات.
  12. يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  13. ويقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.
  14. ويتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.
  15. يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.
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