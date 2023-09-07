الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسرقة الأجهزة الكهربائية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بمصر القديمة

حبس
حبس

كشفت  وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين، بأسلوب انتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

 تفاصيل الواقعة

و أوضحت أجهزة الوزارة، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من قهوجي، مقيم بدائرة القسم بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد"، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة، وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

 نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عاملين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاملين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيس بوك النصب علي المواطنين انتحال صفة موظف الاجهزة الكهربائية قسم شرطة مصر القديمة

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