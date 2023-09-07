سقوط 4 عاطلين لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة.. و7 بحوزتهم 11 كيلو حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على 4 أشخاص لارتكابهم جرائم السرقات، في الموسكى و عابدين والبساتين ومنها ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال قيامه بعرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية ، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزته عدد 4 سماعة أذن، وبمواجهته اعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده إعادة المسروقات.

كما ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مجموعة من الأسلاك الكهربائية- عدد 2 ترانس صغير خاصين بعدد 2 جهاز رادار مُثبتين أعلى طريق الأوتوستراد بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلتهما سيئة النية (مالكة مخزن خردة- مقيمة بذات الدائرة) تم ضبطها والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 7 عاطلين بحوزتهم 11 كيلو حشيش واستروكس بحملات متفرقة فى العاصمة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية : ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو – سلاح نارى مسدس).

كما تم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، و ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو).

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام – سلاح أبيض)، وضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.