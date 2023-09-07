الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: دعم كامل لتنفيذ الأنشطة والفعاليات بشمال سيناء

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

في مستهل زيارتها لمحافظة شمال سيناء، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

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وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لها لمحافظة شمال سيناء خلال بضعة أشهر، لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء.

وأضافت نيفين الكيلاني أن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين، وتنمية المرأة السيناوية، ورفع الوعي وتأكيد الهوية المصرية، والتي سوف يتم تكثيفها خلال المرحلة المُقبلة.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود التعاون الدائمة مع المحافظة، التي تعمل على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة على أرض المحافظة.

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من جهته؛ رحب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة بوزيرة الثقافة على أرض شمال سيناء، مثمنًا جهودها وحرصها إزاء تحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة، وهو ما تجسد في تكرار زيارتها للمحافظة خلال عدد قليل من الشهور، مؤكدًا أن الثقافة هي دائمًا قاطرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

شمال سيناء محافظ شمال سيناء المواقع الثقافية وزيرة الثقافة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

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