خبير: الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن ينتهى إلا بحرب عالمية ثالثة

قال آصف ملحم، الخبير في الشئون الروسية، إن أوروبا تعاني من الحرب الروسية الأوكرانية أكثر من كييف نفسها.

وأضاف "ملحم"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهي إلا بحرب عالمية ثالثة.

وعن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، قال "ملحم" إن أوكرانيا ستخرج من التاريخ والجغرافيا قبل الانضمام للحلف، متابعًا: "إذا شعرت روسيا بأن جزءًا من أوكرانيا فقط سينضم لحلف الناتو ستقتحم روسيا أوكرانيا من أولها إلى آخرها".

وتابع: "الغرب يقدم دعمًا لأوكرانيا يوازي عضويتها في حلف الناتو"، لافتًا إلى أن قضية انضمام أوكرانيا للحلف أصبحت شكلية.

وأشار إلى أن الهجوم الروسي في اتجاه الجبهة الشرقية يتصاعد تدريجيًا، مضيفًا: "وعندما تقضي على القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية ستهجم على بعض المقاطعات لضمها من جديد".

واستكمل: "الحرب حاليًا حرب استنزاف، لا أهمية لضم أرض خالية من السكان، ووظيفة الجيش الروسي الآن تكبيد نظيره الأوكراني أكبر قدر ممكن من الخسائر".