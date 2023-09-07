الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 مقابر مخالفة في كفر البطيخ بدمياط

إزالة مقابر
إزالة مقابر

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على التصدي لأي محاولات للتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد ٧ مقابر، تم بناؤها بالمخالفة بمقابر المحجوب بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ.

وبذات القرية أيضًا تم إزالة أعمدة مقامة بالمخالفة، وفور الانتهاء من أعمال الإزالة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما يجرى المتابعة الدورية والميدانية لرصد أى مخالفات للتعامل معها في المهد.

إزالة الإعلانات غير المرخصة

‏كما تم القيام بحملة لإزالة الإعلانات واليفط غير المرخصة بشارع المحجوب بمدينة كفر البطيخ، تحت إشراف روضة منير، نائب المدينة.

كما تم القيام بحملة لإزالة الإعلانات غير  المرخصة بطريق 17 إسكان بقرية البساتين مركز كفر البطيخ، تحت إشراف محمد عبد السلام، نائب القرى ورئيس القرية ومسئول القسم الفنى بالقرية، وما زال العمل جاريًا لظهور القرية بالمظهر اللائق.

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