كفر الشيخ تتصدر محافظات الجمهورية في زراعة القطن

كشف الدكتور ناجح فوزي غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تفاصيل تصدر المحافظة محافظات الجمهورية في زراعة محصول القطن، موضحاً أن كفر الشيخ تزرع ‫ثلث‬ مساحة القطن في الجمهورية.

وقال ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "ا القناة لأولى "، إن هذا العام لدينا 84 ألفًا و200 فدان وهي ثلث المساحة على مستوى الجمهورية ونولي اهتمامًا كبيرًا جدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الزراعة، للاهتمام بمحصول القطن وعودته إلى سابق عهده الذهبي.

ولفت إلى أن محافظة كفر الشيخ، زرعت 84 ألفا و200 فدان قطن، وبذلك تكون أكبر محافظة في زراعة القطن، بلغت 81 مجمعاً على مستوى القطاعات الـ3 "ائتمان، وإصلاح، ومراقبة"، مضيفاً أن هناك صنفان يتم زراعتهما بمحافظة كفر الشيخ، تبعا للسياسة الصنفية، الخاصة بمحصول القطن، هما جيزة 94، وجيزة 96، وهناك 4 مناطق للإكثار داخل محافظة كفر الشيخ، مركز مطوبس لإكثار جيزة 96، ومركز بيلا والحامول والرياض لإكثار جيزة 94.

ونوه بأن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوزارة ومركز البحوث، بصدد إقامة عدة ندوات عن الجني المحسن للقطن، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل جهودها في مجال مكافحة الآفات ومتابعة المحصول على مستوى المحافظة.