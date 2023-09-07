ارتفاع الفراخ البيضاء وتراجع الساسو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

رغم تراجع أسعار الأعلاف إلا أن أسعار الدواجن في حالة غير مستقرة، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم 61 جنيها للكيلو مقابل أسعار أمس 57 جنيها، بينما تراجعت أسعار الفراخ الساسو 5 جنيهات في الكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 7 سبتمبر

ارتفعت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم بعدت جنيهات لتسجل 61 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بإضافة عدة جنيها هامش ربح لتصل له بـ 66 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 7 سبتمبر

تراجعت أسعار لحم الفراخ الساسو 92 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بإضافة عدة جنيهات هامش ربح لتصل له بـ 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 7 سبتمبر

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي 112 جنيها للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بإضافة عدة جنيهات هامش ربح لتصل له بـ 120 جنيها للكيلو.

أسعار النعام والرومي اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار لحم السمان اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ85 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (أرضي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ53 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ55 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام والبط اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (فرنساوي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 90 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 50 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن بـ 112 جنيها للكيلو.