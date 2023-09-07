ارتفاع جديد للفراخ .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 7- 9- 2023

ارتفعت أسعار الدواجن، خلال تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، مسجلة 59 جنيها للدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية، كما ارتفع سعر كرتونة البيض بجميع أنواعه بقيمة تراوحت بين جنيه واحد وحتى ثماني جنيهات، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 7-9-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 59 جنيها

سعر الدواجن الساسو: 91 جنيها

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 58 جنيها

سعر الفراخ البلدي: 112 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ساسو بيور 14.50 جنيه

كتكوت بلدي 8.75 جنيه

كتكوت هجين 10.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

كتكوت أبيض 19 جنيهًا

كتكوت ساسو 15 جنيهًا

جدود الوادي 22 جنيهًا

الوطنية 19.5 جنيه

نيوهوب 21 جنيهًا

الوادى 19.5 جنيه

أمات 21 جنيهًا

عياد 22 جنيهًا

القاهرة 18 جنيهًا

دلتا مصر 19 جنيهًا

الذهبية 19 جنيهًا

ع.حجازى 19 جنيهًا

العنانى 21 جنيهًا

نيوجين 21 جنيهًا

صلاح عطية 20 جنيهًا

طيبة 21 جنيهًا

الأبرار 19 جنيهًا

الحمد 21.5 جنيه

المروة 18.5 جنيه

أسيوط 21.5 جنيه

منا الأمير 19 جنيهًا

القصبى 2 جنيه

الصفا 19 جنيهًا

الشروق 18 جنيهًا

رمضان فكرى 18 جنيهًا

حسن الغريب 19.5 جنيه

التسعين 18.5 جنيه

الفيروز 19.5 جنيه

طنبول 19 جنيهًا

الهولندية 18.5 جنيه

الصالحية 19 جنيهًا

النهضة 19 جنيهًا

البرماوى 19 جنيهًا

الخياط 18.5 جنيه

المنصورة 16 جنيهًا

الأهالى 16 جنيهًا

أسعار البيض اليوم

كما سجلت أسعار البيض ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض جنيه واحد، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة 8 جنيهات، وسجل البيض الأحمر ارتفاعا بنحو جنيهين، وترتفع عدة جنيهات أخرى حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر البيض في المزارع كالتالي: