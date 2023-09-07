الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صراع بين المعادن النفيسة والدولار والتضخم

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 1917 دولار للأوقية، اليوم؛ بسبب قيمة الدولار التي اقتربت من أعلى مستوى لها في 6 أشهر، وتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة. 

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قدره 0.07% إلى 1917.83 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.37%، ليصل إلى 912.95 دولار.

وخسر البلاديوم بنسبة 1.43% إلى 1.203.03 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس الماضي 2022 عند 2550.58 دولار، وخسرت الفضة بنسبة 0.49% إلى 23.387 دولار، وسجل النحاس خسائر بنسبة 0.35%، ليصل إلى 37780 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

txt

استقرار عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 7- 9- 2023 فى مصر

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ويذكر أن عدم استقرار أسعار الذهب يأتي بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التداول كان هادئًا إلى حد ما مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر.

وقال البنك المركزي الأمريكي  إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي "توجيهات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي"للسياسة النقدية" في نوفمبر أو ديسمبر".

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

رفع أسعار الفائدة

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأمريكي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر، لكن توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في أو ديسمبر.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

قال هارشال باروت، كبير المستشارين في "ميتال فوكاس - Metals Focus": إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف باروت: إنه إذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.

373373991_686117776876047_645587794741501038_n
373373991_686117776876047_645587794741501038_n
أسعار الذهب سندات الخزانة الأمريكية أسعار الفائدة الذهب الدولار

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

ارتفاع الفراخ البيضاء وتراجع الساسو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

نجمات يتألقن فى مهرجان البندقية السينمائى (صور)

انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها غدًا الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال