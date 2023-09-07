صراع بين المعادن النفيسة والدولار والتضخم

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 1917 دولار للأوقية، اليوم؛ بسبب قيمة الدولار التي اقتربت من أعلى مستوى لها في 6 أشهر، وتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قدره 0.07% إلى 1917.83 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.37%، ليصل إلى 912.95 دولار.

وخسر البلاديوم بنسبة 1.43% إلى 1.203.03 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس الماضي 2022 عند 2550.58 دولار، وخسرت الفضة بنسبة 0.49% إلى 23.387 دولار، وسجل النحاس خسائر بنسبة 0.35%، ليصل إلى 37780 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ويذكر أن عدم استقرار أسعار الذهب يأتي بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التداول كان هادئًا إلى حد ما مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر.

وقال البنك المركزي الأمريكي إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي "توجيهات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي"للسياسة النقدية" في نوفمبر أو ديسمبر".

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

رفع أسعار الفائدة

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأمريكي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر، لكن توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في أو ديسمبر.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

قال هارشال باروت، كبير المستشارين في "ميتال فوكاس - Metals Focus": إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف باروت: إنه إذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.