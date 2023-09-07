أخبار فاتتك|حقيقة مفاوضات الأهلى مع مهاجم جروزنى الروسى و"المركزى" يطرح أذون خزانة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

أمير هشام يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم جروزنى الروسي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد كاونوتيه، مهاجم جروزني الروسي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 42.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

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دويتو بين لينا شاماميان ونسمة محجوب بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

حرصت النجمة السورية لينا شاماميان على دعوة صديقتها النجمة المصرية نسمة محجوب خلال حفلها المقام حاليًا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لغناء دويتو معًا.

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حريق وانهيار وضحايا.. كواليس 5 ساعات من "الطوارئ" فى حدائق القبة

سيطرت حالة من الطوارئ على قوات الدفاع المدني بالعاصمة بعد ورود بلاغين جمعت بينهما منطقة حدائق القبة "حريق ضخم في جراج ملىء بالسيارات والتكاتك"، و"انهيار في عقار واختفاء سكانه أسفل الأنقاض".

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الجابون.. السماح للرئيس المخلوع على بونجو بالسفر للخارج

أعلن قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نيجما، أن "الرئيس الجابوني المخلوع، علي بونجو، الذي أُطيح به في انقلاب، يتمتع الآن بالحرية ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 7- 9- 2023

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، مسجلة 59 جنيهًا للدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية، كما ارتفع سعر كرتونة البيض بجميع أنواعه بقيمة تراوحت بين جنيه واحد وحتى ثماني جنيهات.

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