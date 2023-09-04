وعد "أوليجى نجيما".. ماذا سيقدم رئيس المرحلة الانتقالية فى الجابون عقب تنصيبه؟

أكد الجنرال بريس أوليجي نجيما، زعيم المرحلة الانتقالية بالجابون، في أول خطاب له، عقب تنصيبه رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أمام المحكمة الدستورية، بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو، أن الجيش هو المسئول عن إحلال العدالة والسلام في البلاد.

وقال أوليجي نجيما، عقب تأديته اليمين الدستورية رئيسًا للمرحلة الانتقالية بالجابون، في كلمة نقلتها شاشة القاهرة الإخبارية، إن نتائج الانتخابات السابقة كانت مغلوطة، ورفضها الشعب الجابوني، موكدًا أن بلاده عملت على استعادة المؤسسات الديمقراطية دون أي عنف.

وشدد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون على ضرورة اعتماد دستور جديد من خلال استفتاء عبر الشعب الجابوني، مؤكدًا أن الجابون تستحق مؤسسات قوية مبنية على الديمقراطية، ويجب أن تسود دائمًا لممارسة الحقوق السياسية، متعهدًا ببذل الجهود لبدء مرحلة انتقالية بمؤسسات قوية.

وعن العلاقات الخارجية، وعد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون بالعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع الدول الأخرى، مطالبًا من الحكومة المستقبلية تسهيل عودة اللاجئين السياسيين.

وأشار إلى أنّ الوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات، وسنعلن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن، كما أننا سنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية.

وكانت ظهرت مجموعة من العسكريين على التليفزيون الرسمي، ليعلنوا أنهم استولوا على السلطة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، سعيًا لإقالة الرئيس الذي تتولى عائلته السلطة منذ ما يقرب من 56 عامًا، وقد قدم الضباط أنفسهم كأعضاء في لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات.

معارضة الجابون تحث قادة الانقلاب على الاعتراف بالفوز فى الانتخابات

وحثت المعارضة الرئيسية في الجابون القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضًا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات "من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسئول، وقال المتحدث باسم التحالف، مايك جوكتان، للصحفيين إن أفرادًا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع، وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع.