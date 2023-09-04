تنصيب أوليجى نجيما رئيسًا للمرحلة الانتقالية فى الجابون

جرى، اليوم الإثنين، مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون، أمام المحكمة الدستورية، بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو.

وقرر الجنرال نجيما، إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل، متعهدا باحترام الجابون لكل التزاماتها الداخلية والخارجية، وذلك بعدما وضع ضباط في الجيش حدا لحكم عائلة بونجو الذي دام 55 عاما، بحسب قناة العربية.

وكانت المعارضة العسكرية في الجابون أطاحوا بالرئيس علي بونجو، كما أعلنوا السبت عن إعادة فتح الحدود مع "أثر فوري" بعد ثلاثة أيام على إغلاقها، بهدف ضمان "استمرارية الدولة".

إصلاحات دستورية

ووعد أوليجي نجيما، في وقت سابق، بإصلاحات دستورية من ضمنها اعتماد دستور جديد وقانون انتخابي جديد، مغلقا الباب أمام أحزاب المعارضة الرئيسية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مرشحها ألبير أوندو أوسا الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 26 أغسطس.

الإطاحة بحكم علي بونجو

وسيطرت المعارضة العسكرية على السلطة بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونجو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".

وقال الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، في إعلان تلاه عبر التليفزيون إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ "حفاظا على احترام دولة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم". وشدد على "الإرادة الحازمة" لدى العسكريين في "الوفاء بالتزاماتهم الدولية".

وكان أوليجي نجيما وعد الجمعة، بمؤسسات "أكثر ديمقراطية" و"أكثر احتراماً لحقوق الإنسان"، لكن "بلا تسرّع"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.