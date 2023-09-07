الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجابون.. السماح للرئيس المخلوع على بونجو بالسفر للخارج

رئيس الجابون المخلوع
رئيس الجابون المخلوع علي بونجو

أعلن قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نيجما، الأربعاء، أن "الرئيس الجابوني المخلوع، علي بونجو، الذي أُطيح به في انقلاب، يتمتع الآن بالحرية ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

وأوضح الكولونيل أولريش مانفومبي، الذي قرأ بيانًا صحفيًا وقعه نيجما: "نظرًا لحالته الصحية، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونجو بحرية الحركة، ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في إجراء فحوصاته الطبية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويخضع بونجو، الذي تولى السلطة منذ 14 عامًا، للإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 30 أغسطس، دون إراقة دماء، بعد أقل من ساعة من إعلان حزبه إعادة انتخابه في انتخابات وصفها الانقلابيون بأنها مزورة.

وأصيب بونجو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

وفي وقت سابق، تعهد قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نيجما، يوم الأحد الماضي، بوضع دستور جديد للبلاد يشارك الجميع في صياغته.

جاءت تصريحات نيجما، خلال مؤتمر حضره ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، أوضح خلالها أنه "سيعقب كتابة الدستور وضع النظم الانتخابية، وبعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات مباشرة سنجري الانتخابات".

ولفت قائد المرحلة الانتقالية في الجابون، في كلمته، على أن "الرئيس المطاح به، علي بونجو، فاز بانتخابات مزورة، ولذلك تم إلغاء نتائجها، من أجل منع حمام الدم".

من هو بريس أوليجي أنجيما؟

وفق موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات، فإن الجنرال الجابوني، أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في الجيش الجابوني، وهو قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس عام 2020.

وعندما وصل علي بونجو إلى السلطة، أصبح أنجيما ملحقًا عسكريًا في سفارة الجابون في المغرب ثم في السنغال، وتم استدعائه إلى الجابون بعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس بونجو، ثم تمت ترقيته بعد 6 أشهر، ليتسلم قائد الحرس الجمهوري.

الجابون الرئيس المخلوع علي بونجو قائد المرحلة الانتقالية الجنرال أوليجي نيجما حرية السفر للرئيس المخلوع

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