حريق وانهيار وضحايا.. كواليس 5 ساعات من "الطوارئ" في حدائق القبة

سيطرت حالة من الطوارئ على قوات الدفاع المدني بالعاصمة بعد ورود بلاغين جمعت بينهما منطقة حدائق القبة "حريق ضخم في جراج ملئ بالسيارات والتكاتك" و "انهيار في عقار واختفاء سكانه اسفل الانقاض".

فور تلقي جهاز اللاسلكي اخطارا بالبلاغين وجهت قيادات مديرية امن القاهرة توزيع القوات المناسبة لكل بلاغ فتم الدفع بقوات الانقاذ البري الى العقار المنهار بينما توجهت سيارات الاطفاء الى موقع الحريق.

السنة اللهب وصلت للسماء

وصلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بنشوب حريق فشاهدات محاولات الاهالي للسيطرة على السنة اللهب وانطلقت بخراطيم المياه والخزانات الضخمة لمحاصرة النيران ونجحت بعد قرابة ساعتين في اخمادها تماما.

٢٠ موتوسيكل و٧٠ توك توك

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران في عدد من السيارات والدراجات النارية بأحد الجراجات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وأنهت نيابة حدائق القبة معاينة موقع حريق جراج تكاتك وسيارات، حيث اتضح من خلال المعاينة احتراق ما يقرب من 20 مركبة دراجة نارية، فيما تم استخراج 70 توك توك آخرين فى حالة سليمة، وأنه لا توجد أية خسائر فى الأرواح.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق جراج توك توك ظهر اليوم فى حدائق القبة، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

انهيار وضحايا

البلاغ الثاني كان اكثر ألما بسبب احتجاز أشخاص اسفل الانقاض المنهارة حيث عمدت قوات الانقاذ البري لحصر سكان العقار لبيان عدد المختفين اسفل الركام وبدأت عمليات الانقاذ حتى تم استخراج ٤ جثامين و٦ مصابين على قيد الحياة.

بعد ساعات من البحث واستخراج 3 متوفين ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة إلى 4 متوفين و6 مصابين، وجار البحث عن مفقودين آخرين أسفل الأنقاض، وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة، وتم الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني في موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.

مأساة في ترعة الجبل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ووجود مصابين ومتوفين.

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في حادث انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وتلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة حدايق القبة بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود إصابات ومصرع شخصين، وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 4 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حي الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار

وكشف الفحص المبدئي انهيار عقار مكون من 4 طوابق ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.