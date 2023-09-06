النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المُنهار

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق ٦/ ٩/ ٢٠٢٣ مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار يأتى ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث ترأّسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: منى رشيد - رئيس النيابة، ونجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

حيث تبين من المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦/ ٩/ ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتجت عنها إصابة اثنين آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث- التحقيق، حيث قررت منى رشيد - رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

وجارٍ استكمال التحقيقات.