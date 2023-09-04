انطلاق فعاليات معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة.. الخميس

تنطلق فعاليات معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الرابعة بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنيل، خلال الفترة من يوم الخميس القادم الموافق ٧ سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م على أن يستقبل زواره يومياً من الساعة الواحدة وحتى الحادية عشرة مساءً.

ويخصص معرض النيابة الإدارية للكتاب فى دورته الرابعة فعاليات خاصة للأطفال.

جدير بالذكر أن معرض النيابة الإدارية للكتاب، شارك في دورته الثالثة أكثر من ٢٠ دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط، منها الأزهر الشريف والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ومؤسسة دار المعارف والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وقبلة القصاد الأزهر الشريف، ومجمع اللغة العربية، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، وبمشاركة متميزة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة الأهرام، وبمشاركة متميزة لنادى القضاة.

تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية

وقدم المعرض تخفيضات مميزة على الكتب القانونية والثقافية، وشارك الأزهر، بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، التي ضمت إصدارات جديدة في قضايا متنوعة، تتناول محاور مهمة، تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته، وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.