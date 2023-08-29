"الدستور" يرصد أبرز عروض البنوك للحصول على قرض التمويل العقاري

رصد "الدستور" أبرز قروض البنوك للحصول على قرض للتمويل العقاري وامتلاك وحدة سكنية، بما يتناسب مع الشرائح المختلفة من المجتمع، وإجمالي الدخل المتنوع لكل وظيفة أو كل فئة على حدة.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي بعائد 3%، وعائد 8% لمتوسطي الدخل، ومحدودي الدخل بعائد 5-7%:

التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 3%:

يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 13 ألف جنيه للفرد، و18 ألف جنيه للأسرة.

السن: ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عامًا في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي (أو 12 شهرًا للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط)، 12 شهرًا لأصحاب الأعمال الحرة والمهن الحرة.

مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة.

قيمة الوحدة: الحد الأقصى 1.1 مليون جنيه بدفعة مقدمة 15% كحد أدنى - أو أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه كحد أقصى بدفعة مقدمة 20% كحد أدنى.



قيمة التمويل: يصل الى %85 من قيمة الوحدة - أو %80 من قيمة الوحدة وفقا والتقييم أيهما اقل (أو يصل إلى %60 ضمن شريحة تحويل الراتب او القسط).



وديعة الصيانة: %10 كحد اقصى من سعر الوحدة (على ان يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).



التمويل العقاري محدود الدخل 3%:

يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 ألاف جم للفرد، و8 ألاف جم للأسرة.



السن: ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.



مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.



قيمة الوحدة: يحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.



الدفعة المقدمة: %10 كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.



قيمة التمويل: حتى %90 من إجمالي قيمة الوحدة.



التمويل العقاري متوسطي الدخل 8%:

صل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 40 ألف جم للفرد، و50 ألف جم للأسرة.



السن: ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ إنتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب.



مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي (أو 12 شهر للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط)، 24 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.



مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 25 سنة.



قيمة الوحدة: الحد الأقصى 2.5 مليون جنيه.



مواصفات الوحدة: أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل كافة المرافق (عداد كهرباء – مياه).



الدفعة المقدمة: بحد أدني %20 من إجمالي قيمة الوحدة، (أو %40 كحد أدنى ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط).



قيمة التمويل: تصل إلى %80 من إجمالي قيمة الوحدة وفقا للتقييم أيهما أقل (أو تصل إلى %60 ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط)، مع إمكانية منح تمويل مشترك.



وديعة الصيانة: %10 كحد اقصى من سعر الوحدة (على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).



نسبة عبء الدين: ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري %40 من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع %50 لكافة التزامات العميل.



التمويل العقاري محدود الدخل بعائد 5-7%:



السن: لا يقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عام في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.



مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.



مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.



قيمة الوحدة: تحدد من قبل صندوق التمويل العقاري وفقا والإعلان المصدر.



الدفعة المقدمة: %20 كحد أدنى من إجمالى سعر الوحدة وبحد اقصى %50.



قيمة التمويل: حتى %80 من إجمالي سعر الوحدة.



البنك التجاري الدولي

يتيح البنك الحصول على قرض التمويل العقاري بفترة سداد تصل إلى 30 سنة، بمعدلات عائد تناقصية تتراوح بين 3-8%، وبمقدم يبدأ من 15% من قيمة الوحدة، وبقيمة تمويل تصل إلى 2.5 مليون جنيه.





بنك SAIB:



يقدم البنك قرض التمويل العقاري بحد أقصى لسعر الوحدة السكنية2.250.000 جنيه مصري، وحد أقصى للمساحة 150 متر مربع صافي، ويتيح التمويل للموظفين سواء قطاع عام أو خاص، وأصحاب الأعمال ، والمصريين بالخارج، ويمكن التمويل في مختلف محافظات مصر ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 80٪ من قيمة العقار، وفترة التمويل تصل إلى 20 سنة ،معدل عائد متناقص 8٪ (قسط ثابت طوال فترة التمويل) ، مع إمكانية الجمع بين دخل الزوج والزوجة ، ويجب ألا تتجاوز قيمة جميع الالتزامات المالية مع القسط العقاري 40٪ من اجمالي الدخل ، مع تأمين على الحياة والعجز الكلي خلال فترة التمويل. ، وتأمين على الوحدة من أخطار الحريق خلال فترة التمويل

ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعمر العميل عند استحقاق القسط الأخير 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، والدخل الشهري للفرد: يجب ألا يقل الدخل الفردي عن 3500 جنيه ولا يتجاوز 40,000 جنيه، والدخل الشهري للأسرة: يجب ألا يقل دخل الأسرة عن 5،700 جنيه ولا يزيد عن 50,000 جنيه.

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