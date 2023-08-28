الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3 بنوك تقدم أفضل عروض لتمويل قرض السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

بدأت البنوك في تقديم عروض تمويلات للحصول على السيارات الكهربائية، بعد أن بدأت تنتشر في الأسواق، كأحد أدوات التحول نحو المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، لمكافحة التغيرات المناخية، وترصد "الدستور" أبرز 3 عروض بنكية لتمويل السيارة الكهربائية

بنك الإمارات دبي الوطني


يقدم البنك تمويل للسيارة الكهربائية بمدة سداد تصل إلى 60 شهر، وتمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة، ويتيح الحصول على موافقة خلال نصف يوم، ومعدلات فائدة إرشادية ثابتة ومتغيرة تبدأ من 3.75%، ويجب ألا تقل الدفعة الأولى من السداد عن 20% من ثمن السيارة.

بنك فيصل الإسلامي


يقدم البنك تمويل السيارة الكهربائية، كقرض حسن بنظام المرابحة، بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وتمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات، على ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

البنك الأهلي المتحد


يتيح البنك تمويل يصل إلى 75% من قيمة السيارة بحد أقصى 2 مليون جنيه، يسددها العميل على فترات زمنية تتسم بمرونة كبيرة تتراوح بين سنتين وحتى 7 سنوات، والمصاريف الإدارية للقرض لا تتعدى الـ 2% من قيمة القرض، والقرض متاح أيضًا لعملاء البنك الأهلي المتحد من أصحاب الشهادات والودائع الادخارية، وذلك بضمان المدخرات، حيث يحصل العميل في هذه الحالة على تمويل قدره 90% من إجمالي قيمة الوعاء الادخاري.

والسيارة الكهربائية هي السيارة التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الاصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي،وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الميكانيكية بأنها سيارات خاصة للأشخاص، أما العربة أو المركبة الميكانيكية فهي للاستخدام الصناعي أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام.

البنك المركزي المصري قرض السيارة السيارات الكهربائية المشروعات الخضراء التغيرات المناخية

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