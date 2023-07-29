وزير الصناعة: فرص متميزة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاء موسعًا مع وفد شركة مرسيدس- بنز إيجيبت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصرية، وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصرية، ذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار سمير إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركة لإنتاج الشاحنات الكهربائية في مصر، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس- بنز إيجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عددًا كبيرًا من الأسواق العالمية.

ومن جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس- بنز إيجيبت أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستمرار والتوسع في السوق المصرية باعتباره إحدى أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى حرص الشركة على الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصرية، لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وبما يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد وفد الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة، وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.