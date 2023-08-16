4 بنوك تُقدم عروضًا متنوعة للبطاقات الائتمانية

تقدم البنوك عدة أنواع من البطاقات الائتمانية التي تتيح للعملاء، اختيار الأنسب من بينها، بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويتسق مع مستهدفات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، وتقليل التعامل بالكاش، ولعل من أبرز مميزات البطاقات الائتمانية تقليل مخاطر التعرض للسرقة.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز 4 بنوك تقدم أنواعًا مختلفة من البطاقات الائتمانية:

البنك الأهلى

يقدم البنك 11 نوعا مختلفا من البطاقات الائتمانية بحدود ائتمانية مختلفة، بما يتناسب مع الدخول والوظائف والاحتياجات المختلفة للعملاء، ويمكن تقديم طلب للحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للبنك، ومن أبرزها: ماستر كارد، فيزا كلاسيك، ماستركارد الطيران، فيزا جولد، ماستر كارد تيتانيوم، فيزا بلاتينيوم، ماستر كارد بلاتينيوم، ماستر كارد وورلد، فيزا سغينتشر، ماستر كارد وورلد ايليت، فيزا انفينت.

وللحصول على تلك البطاقات، يطلب من العميل تقديم صورة من تحقيق الشخصية، ومفردات مرتب، أو اثبات دخل في حالة العمل الحر.

بنك مصر

يقدم البنك 8 أنواع من البطاقات الائتمانية، وهي البطاقة الائتمانية كلاسيك، البطاقة الائتمانية الذهبية، بطاقة فيزا وماستر كارد البلاتينية، البطاقة الائتمانية التيتانيوم، بطاقة فيزا سينجتشر، بطاقة وورلد وورلد ايليت، بطاقة قسطها، بطاقة العربي للتقسيط.

ويتيح البنك إصدارها بالضمان العيني أو النقدي، واستخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليا ودولياً والسداد بالجنية المصري، مع إمكانية استخدام 100% من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي، وإصدار عدد من البطاقات إضافية.

بنك القاهرة:

يقدم البنك 10 أنواع من البطاقات، وهي ماستر كارد جولد، وإيزي كارد، أرسنال، ماستر كارد للخصم المباشر، وورلد ايليت ماستر كارد، وفيزا الذهبية، فيزا الكلاسيكية، وماستر كارد تيتانيوم، وماستر كارد ستاندرد.

بنك SAIB:

يقدم البنك 3 أنواع من البطاقات الائتمانية، تتيح السحب النقدي، مع أطول فترة للسداد، مع ميزة اللاتلامسية، وإتاحة استخدام البطاقات في تنفيذ المعاملات لدى كل الجهات الحكومية (الضرائب، التأمينات، المرافق ...) المتاح لديها نقاط البيع POS شبكة ميزة.