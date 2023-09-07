مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 7-9-2023
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 7- 9- 2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-09-06
|5:5 ص
|6:34 ص
|12:53 م
|4:26 م
|7:11 م
|8:31 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-09-06
|5:9 ص
|6:39 ص
|12:59 م
|4:32 م
|7:18 م
|8:38 م
|طنطــا
|2023-09-06
|5:5 ص
|6:35 ص
|12:54 م
|4:28 م
|7:13 م
|8:33 م
|المنصورة
|2023-09-06
|5:3 ص
|6:33 ص
|12:53 م
|4:26 م
|7:12 م
|8:32 م
|الزقـازيق
|2023-09-06
|5:4 ص
|6:33 ص
|12:52 م
|4:25 م
|7:11 م
|8:31 م
|أسيــوط
|2023-09-06
|5:10 ص
|6:37 ص
|12:54 م
|4:24 م
|7:10 م
|8:27 م
|سـوهاج
|2023-09-06
|5:9 ص
|6:35 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:8 م
|8:24 م
|بني سويف
|2023-09-06
|5:8 ص
|6:36 ص
|12:54 م
|4:26 م
|7:12 م
|8:30 م
|المنـيـا
|2023-09-06
|5:11 ص
|6:38 ص
|12:55 م
|4:27 م
|7:13 م
|8:30 م
|قـــنا
|2023-09-06
|5:6 ص
|6:31 ص
|12:48 م
|4:17 م
|7:4 م
|8:19 م
|أســوان
|2023-09-06
|5:8 ص
|6:32 ص
|12:47 م
|4:14 م
|7:2 م
|8:16 م
|مطـروح
|2023-09-06
|5:19 ص
|6:50 ص
|1:9 م
|4:43 م
|7:29 م
|8:49 م
|الغردقـة
|2023-09-06
|5:0 ص
|6:26 ص
|12:43 م
|4:14 م
|7:0 م
|8:16 م
|الخارجـة
|2023-09-06
|5:17 ص
|6:41 ص
|12:57 م
|4:26 م
|7:13 م
|8:28 م
|الإسماعيلية
|2023-09-06
|5:0 ص
|6:30 ص
|12:49 م
|4:22 م
|7:8 م
|8:28 م
|دمياط
|2023-09-06
|5:1 ص
|6:31 ص
|12:51 م
|4:25 م
|7:11 م
|8:31 م
|السـلوم
|2023-09-06
|5:27 ص
|6:58 ص
|1:18 م
|4:51 م
|7:37 م
|8:57 م
|نويـبع
|2023-09-06
|4:53 ص
|6:21 ص
|12:40 م
|4:12 م
|6:58 م
|8:16 م
|حلايــب
|2023-09-06
|4:55 ص
|6:18 ص
|12:32 م
|3:58 م
|6:46 م
|7:59 م
|شرم الشيخ
|2023-09-06
|4:57 ص
|6:24 ص
|12:41 م
|4:12 م
|6:58 م
|8:15 م