مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 7-9-2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 7- 9- 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-09-06 5:5 ص 6:34 ص 12:53 م 4:26 م 7:11 م 8:31 م

مواقيت الصلاة في المحافظات