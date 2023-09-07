الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 7-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 7- 9- 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-09-065:5 ص6:34 ص12:53 م4:26 م7:11 م8:31 م

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-09-065:9 ص6:39 ص12:59 م4:32 م7:18 م8:38 م
طنطــا2023-09-065:5 ص6:35 ص12:54 م4:28 م7:13 م8:33 م
المنصورة2023-09-065:3 ص6:33 ص12:53 م4:26 م7:12 م8:32 م
الزقـازيق2023-09-065:4 ص6:33 ص12:52 م4:25 م7:11 م8:31 م
أسيــوط2023-09-065:10 ص6:37 ص12:54 م4:24 م7:10 م8:27 م
سـوهاج2023-09-065:9 ص6:35 ص12:52 م4:22 م7:8 م8:24 م
بني سويف2023-09-065:8 ص6:36 ص12:54 م4:26 م7:12 م8:30 م
المنـيـا2023-09-065:11 ص6:38 ص12:55 م4:27 م7:13 م8:30 م
قـــنا2023-09-065:6 ص6:31 ص12:48 م4:17 م7:4 م8:19 م
أســوان2023-09-065:8 ص6:32 ص12:47 م4:14 م7:2 م8:16 م
مطـروح2023-09-065:19 ص6:50 ص1:9 م4:43 م7:29 م8:49 م
الغردقـة2023-09-065:0 ص6:26 ص12:43 م4:14 م7:0 م8:16 م
الخارجـة2023-09-065:17 ص6:41 ص12:57 م4:26 م7:13 م8:28 م
الإسماعيلية2023-09-065:0 ص6:30 ص12:49 م4:22 م7:8 م8:28 م
دمياط2023-09-065:1 ص6:31 ص12:51 م4:25 م7:11 م8:31 م
السـلوم2023-09-065:27 ص6:58 ص1:18 م4:51 م7:37 م8:57 م
نويـبع2023-09-064:53 ص6:21 ص12:40 م4:12 م6:58 م8:16 م
حلايــب2023-09-064:55 ص6:18 ص12:32 م3:58 م6:46 م7:59 م
شرم الشيخ2023-09-064:57 ص6:24 ص12:41 م4:12 م6:58 م8:15 م

 

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رابط موقع دار الإفتاء المصرية وخطوات استعلام عن فتوى

الصلاة الفجر العشاء المغرب العصر الظهر

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