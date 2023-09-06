الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المؤتمر العالمي للصحة شهادة دولية بنجاح مصر في القطاع الطبي

يسري المغازي
يسري المغازي

أشاد يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلاً: شهادة جديدة للنقلة الصحية التي حققتها البلاد وقدرتها على تنظيم فعاليات وأحداث عالمية.

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الرئيس السيسى يتفقد المعرض الطبى على هامش المؤتمر العالمى للصحة والسكان

كلمة الرئيس أكدت اهتمامه بقضية الزيادة السكانية 

كما أشاد رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، في تصريح اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، مؤكدا أنها كشفت مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها واحدة من القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية.

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بث مباشر... افتتاح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 برعاية الرئيس السيسى

مكسب كبير للدولة المصرية

لفت النائب إلى أن عقد المؤتمر على أرض مصر مكسب كبير للدولة، حيث سيعمل على الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.

دعوة استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة سنويا تثبت قدرة مصر على عقد مؤتمرات دولية

وأكد المغازي أن دعوة الرئيس السيسي وتأكيده استعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام، يشير لقوة مصر وقدرتها على استضافة مؤتمرات كبيرة، والاستفادة من هذا الزخم لصالح القضية السكانية الشائكة.

لفت رئيس عربية البرلمان، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، كما يستند ذلك على نجاحات ضخمة حققتها الدولة في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

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رئيس الوزراء يؤكد أهمية رسائل المؤتمر العالمى للسكان

بداية تحرك نحو حل الأزمة السكانية 

وقال المغازي إن عقد المؤتمر العالمي للصحة والسكان في مصر بداية لتحرك جديد نحو أزمة الزيادة السكانية، وفرصة مهمة للغاية لاستعراض تجربة مصر الناجحة بالقطاع الصحي.

النائب يسري المغارى الرئيس عبدالفتاح السيسسي الأزمة السكانية المؤتمر العالمي الأول للإسكان والصحة والتنمية لجنة الشؤون العربية

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