الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع بأئمة المنتزة والرمل للتأكيد على التصدى للفكر المتطرف

اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية

ألتقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ، اليوم الأربعاء، أئمة أوقاف المنتزة والرمل، بحضور كل من الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، والشيخ علي البنا مدير إدارة المنتزة، والشيخ حسن المرادني مدير إدارة الرمل.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، خلال الاجتماع على أهمية المرحلة التي نمر بها وما تطلبه من جهد دعوي ويقظة تامة للتصدي لهجمات أصحاب الفكر المتطرف ومروجي الإشاعات الكاذبة، وعناصر بث المعلومات المغرضة، مدعين أنهم يتحدثون باسم الدين، والدين منهم براء وما هم إلا كمن يبث السم في العسل، مشيرًا إلى أن واجب علينا مواجهة هذه الأفكار بما لدينا من حصيلة علمية وحصافة فكرية ووعي تام بصحيح الدين.

نشر الفكر الوسطي المستنير 


وأوضح أن المرحلة لا تحمل أي تقصير مبرر أو غير مبرر، وأن واجبنا في التصدي للهجمات التي تريد أن تنال من ديننا ووطننا ومواجهة ذلك لا تقتصر فقط على دورنا في المساجد، إنما لا بد من أن نغزو عالم الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بمسمياتها حتى نصل إلى الجميع بالفكر الوسطي المستنير، والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح.

جهد دعوي بوزارة الأوقاف 

وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد دعوي جعلنا نصل بكل الطرق إلى جميع فئات المجتمع من خلال المساجد وما بها من أنشطة يشهد بها القاصي والداني ومن خلال إصدارات وزارة الأوقاف، ومن خلال قنوات وزارة الأوقاف عبر الفضاء الإلكتروني والبث المباشر، كذلك ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور مجتمعي تجاه أبناء الوطن هو تحفيز ودعم؛ لأن نقوم بواجبنا المنوط بنا، مؤكدا أن المساجد للدعوة إلى الله ونشر الفكر الوسطي المستنير وأن المنابر خط أحمر. 

اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
اجتماع اوقات الإسكندرية
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