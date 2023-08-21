وكيل أوقاف الإسكندرية يوجه الأئمة بالاهتمام بتعزيز الحس الإيماني والوطني إلكترونيًا

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، مديري الإدارات الفرعية، بحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام لبحث آليات العمل الدعوي خلال المرحلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدًا.

كما التقى الشيخ سلامة عدد من الأئمة المتميزين، حيث وجه بأن المرحلة تقتضي ملء الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني، فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلًا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة ولكن نظرًا لأن العالم سريع التغير فإننا بحاجة إليها معًا.

كما أكد "سلامة" على حرمه المال العام وضرورة تحري الدقة عند تحرير استمارات الصرف للمستحقات المالية صرفًا أو خصمًا أو إضافة، مؤكدا أن المرحلة التى نمر بها تستوجب ضرورة أن يبذل الجميع أقصى درجات الجهد والحيطة والحذر حفاظًا على المال العام وحقوق الغير، وإيقاظًا للضمائر حتى يؤدي الجميع دوره بإخلاص وإصرار على البناء والتعمير.

كما شدد وكيل أوقاف الإسكندرية على المزيد من الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمي العقول من المخاطر والأفكار العفنة التي تهدم ولا تبنى، وتضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح حتى نتجاوز بوطننا هذه الأزمة.

وأكد أن على رجال الدعوة في هذه المرحلة دور مهم وخطير وأنهم أقوى سلاح نواجه به في هذه المرحلة الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل في المجتمع.

وكان قد أشار إلى أن وزارة الأوقاف تراعي تقوية الجوانب العلمية والثقافية للأئمة والواعظات من أجل مواجهة الفكر المتطرف بصحيح الدين ووسطية الإسلام، مبينًا أن وزارة الأوقاف تشهد نقلة كبيرة في مجال التدريب والتثقيف لكل من ينتسب إليها من الأئمة والواعظات المتميزين بمنهجهم الوسطي المستنير.

وسلم وكيل أوقاف الإسكندرية شهادات التقدير لمن حضر الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.

اجتماع الأوقاف الإسكندرية

اجتماع الأوقاف الإسكندرية

اجتماع الأوقاف الإسكندرية

اجتماع الأوقاف الإسكندرية

اجتماع الأوقاف الإسكندرية