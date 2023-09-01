"أوقاف الإسكندرية" تخصص 1000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية

سلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، 1000 شنطة مواد غذائية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

كما قام وكيل أوقاف الإسكندرية بجولة مرورية شملت إدارة غرب، والجمرك ووسط، للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة وكذلك استعداد المساجد لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

افتتاح مسجد بحي العامرية أول

كما افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم مسجد "مالك الملك" بنجع العرجي بحي العامرية أول بالكيلو 27، وأدى خطبة الجمعة الشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق، مدير إدارة العامرية أول، وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث واصلت مبادرة وزارة الأوقاف "هذا نبينا" وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه".



اعتماد 3 مساجد بالإسكندرية

وكانت قد أعلنت أوقاف الإسكندرية عن حصول 3 مساجد بالمحافظة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ) وهى مسجد القائد إبراهيم، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض، ومسجد منار الإسلام.

تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية

وكان قد اجتمع الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الأسبوع الماضي، مع مديري الإدارات الفرعية وقيادات المديرية ورؤساء الأقسام لبحث آليات العمل الدعوى خلال المرحلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدًا.

والتقى "سلامة" عددًا من الأئمة المتميزين ووجه بتكثيف الأنشطة التفاعلية مع الجماهير، مؤكدًا أن المرحلة تقتضي ملء الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني.

وشدد على تنفيذ المزيد من الأنشطة الدعوية والتثقيفية، بما يحمى العقول من المخاطر والأفكار الهدامة، مؤكدًا دور رجال الدعوة فى هذه المرحلة لمواجهة الأفكار الخاطئة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل فى المجتمع.

توزيع 1000شنطة مواد غذائية بالإسكندرية