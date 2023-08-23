الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم المشاركين بتدريب التثقيف المجتمعى

تكريم الأئمة المتميزين
تكريم الأئمة المتميزين بأوقات الإسكندرية

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، عددا من الأئمة المتميزين، حيث قام بتسليمهم شهادات الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.


وأكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أهمية تحصيل العلوم المختلفة التى يستطيع من خلالها الإمام أن يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، قائلًا: "اطلبوا العلم ولا تكاسلوا فما أبعد الخير عن أهل الكسل".


وأوضح سلامة، أن واجب الوقت يلزم الأئمة إلى الإلمام بتكنولوجيا العصر، ويتضمن ذلك نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف نجحت بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني من خلال كتائبها الإلكترونية ووسائلها المتعددة في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد كل من خلال موقعه وتخصصه بما يخدم المجتمع ويعمل على البناء والتعمير الجماعي لمجتمعه.

 

وأكد  سلامة أن وزارة الأوقاف تراعي تقوية الجوانب العلمية والثقافية للأئمة والواعظات من أجل مواجهة الفكر المتطرف بصحيح الدين ووسطية الإسلام، متابعًا أن الأنشطة الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف ويقوم عليها الأئمة والواعظات المعتمدات لدى وزارة الأوقاف لها دورها الريادي في نشر المنهج النبوي الذي يبنى على المحبة والتسامح وترسيخ ذلك بالمجتمع.

 

وكان قد اجتمع وكيل أوقاف الإسكندرية بالأئمة، موجهًا بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية لحماية العقول من المخاطر والأفكار الهدامة، مؤكدًا دور رجال الدعوة الهام في هذه المرحلة لما لهم من مكانة وثقل في المجتمع.

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الإسكندرية الأئمة المتميزين التواصل الاجتماعي المال العام التثقيف الصحي والمجتمعي مواجهة الفكر المتطرف

الأكثر قراءة

"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

"مش مجنونة ومعمولى عمل".. القصة الكاملة لـ"آكلة ابنها" فى الشرقية

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)