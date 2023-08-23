وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم المشاركين بتدريب التثقيف المجتمعى

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، عددا من الأئمة المتميزين، حيث قام بتسليمهم شهادات الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.



وأكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أهمية تحصيل العلوم المختلفة التى يستطيع من خلالها الإمام أن يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، قائلًا: "اطلبوا العلم ولا تكاسلوا فما أبعد الخير عن أهل الكسل".



وأوضح سلامة، أن واجب الوقت يلزم الأئمة إلى الإلمام بتكنولوجيا العصر، ويتضمن ذلك نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف نجحت بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني من خلال كتائبها الإلكترونية ووسائلها المتعددة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد كل من خلال موقعه وتخصصه بما يخدم المجتمع ويعمل على البناء والتعمير الجماعي لمجتمعه.

وأكد سلامة أن وزارة الأوقاف تراعي تقوية الجوانب العلمية والثقافية للأئمة والواعظات من أجل مواجهة الفكر المتطرف بصحيح الدين ووسطية الإسلام، متابعًا أن الأنشطة الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف ويقوم عليها الأئمة والواعظات المعتمدات لدى وزارة الأوقاف لها دورها الريادي في نشر المنهج النبوي الذي يبنى على المحبة والتسامح وترسيخ ذلك بالمجتمع.

وكان قد اجتمع وكيل أوقاف الإسكندرية بالأئمة، موجهًا بتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية لحماية العقول من المخاطر والأفكار الهدامة، مؤكدًا دور رجال الدعوة الهام في هذه المرحلة لما لهم من مكانة وثقل في المجتمع.