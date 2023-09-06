الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 34 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا ، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا ، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار ، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٩حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، حيث قام المهندس ايهاب عبد القوي نائب رئيس المركز و فرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإشغالات والإزالات بالمركز بإيقاف ٣حالات تعدى بالبناء المخالف بأرض القصبي شرق المحطة، وتم التحفظ علي الخلطه بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار.

كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق ومشرف الحي ، بفك شدة خشبية لدور ثالث علوي بمنزل مساحتة ١٢٠ متر بشارع متفرع من شارع ترعة أبوحسيبة ، وقام مايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع ادارة الازالات بايقاف أعمال ترميم بمبنى البوسطة القديمة بجوار مسجد الشافعى بدون ترخيص وتم تشميع المبنى وتم متابعة الحالات التى تمت إزالتها بعد منتصف الليل وفجرا للتأكد من عدم تكرار المخالفة ، وازال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الازالات ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد بقرية م اليوسفي وعزبة الشريف وقرية صندفا ، وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسؤلى الإزالات والتنظيم من ايقاف حالتين تعدى "صبه خرسانية دور أرضى داخل الحيز بدون ترخيص وصبه سملات خارج الحيز العمرانى أرض تعاون زراعى"بقريه صفط أبو جرج مع التحفظ على 2 خلاطة قبل الشروع فى العمل بتلك الحالات ، كما تم ازالة حالتين تعدى بالبناء والحفر على أرض أوقاف بعزبة ابو جمعة للمره الثانية على مساحة قيراطين، وكذلك إزالة ٦ حالات مبانى مكتملة بدون سقف للمرة الثالثة بعزبة الريدى أرض إصلاح زراعى خارج الحيز العمرانى مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والاراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد حيث نفذت الوحدة بإشراف نواب رئيس المركز أزالة في المهد لعدد ٩ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع منبال وقطاع وابو عزيز وحلوه بمساحه ١١١٠ متر باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رؤساء القري ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية، مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا الأراضي الزراعية والبناء العشوائي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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