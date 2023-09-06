الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بيت جميل".. تفاصيل أهم معرضين لمحبي الفنون التراثية بالقاهرة

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية

استعد محبو الفنون التراثية لزيارة معارض الحرف اليدوية المصرية لما تقدمه من منتجات فنية، وأشغال يدوية لا يمكن أن تتكرر القطعة الواحدة مرتين كطبيعة العمل اليدوي الفريد وفي السطور التالية نقدم لكم أهم معارض الحرف اليدوية بالقاهرة.

معرض بيت جميل للفنون التراثية

ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية حاليًا بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل" بالتعاون مع مدرسة الامير تشارلز بانجلترا، ويستمر المعرض حتى 7 سبتمبر، من الساعه 11 صباحاً حتى 5 مساءً.

يضم المعرض نتاج  مشاريع التخرج التى تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية: الخزف، النحاس، الخشب، والجبس التي تم تصيمها من قبل الدارسين الموهوبين ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة. 

وتهدف منحة بيت جميل إلى تطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الإحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي  والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، وتضم عدد من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنان وحرفى مصري فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

ومدرسة الأمير تشارلز واحدة من اهم المدارس الرائدة علي مستوي العالم التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية.

معرض "معًا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

يقدم معرض "معًا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال اليدوية، في دورته الأولى، مجموعة من الاشغال الفنية، تحت رعاية مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر، في تمام الخامسة مساًء، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.

ويحتوي المعرض مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل الرسم والنحت والخياطة والخزف وصناعة الأثاث والكروشيه والشموع والنسيج والحلي والجلود وغيرها من التقنيات والفنون، ويقام المعرض في الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر 2023.

فاعليات ثقافية في معرض "معًا"

يضم برنامج المعرض، مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تحيي فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة لصاحبها محسن صادق، حفل الافتتاح، وتقدم فرقة "كالوس المسرحجية" لمؤسسها تامر فؤاد في اليوم الثاني عرضًا مسرحيًا، ويتخلل ذلك مجموعة من الورشة التعليمية والتدريبية، وتُختتم الفعاليات مع حفل موسيقي وغنائي رائع للفنانة سارة الراوي.

يأتي المعرض في إطار الحفاظ على التراث الثقافي والتجارب الإنسانية، وتوفير فرصة للأفراد ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم في مجال الحرف اليدوية والأشغال الفنية، وكذلك تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي حول قدرات هؤلاء الأفراد وحقوقهم، والتشجيع على تكافؤ الفرص والاندماج الكامل في المجتمع.

يذكر أن فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تكونت في فبراير 2020، وقدمت الفرقة على مدار 3 سنوات أكثر من 140 ليلة فنية في محافظات مصر. 

أما فرقة "كالوس" فقد قدمت العديد من العروض المسرحية وشاركت في العديد من المهرجانات وحصل الفريق على أفضل عرض مسرحي بمهرجان افاق المسرحي الدولي. وقد قدمت سارة الراوي الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال فرقة موالي التي أسستها منذ سنوات لإحياء التراث والفن الشعبي، وشاركت مؤخرًا بالغناء في المسلسل التلفزيوني "جزيرة غمام".

بيت السناري الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية الحرف اليدوية صندوق التنمية الثقافية بيت جميل الفنون التراثية

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