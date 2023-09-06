الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة مدينة السادات

توقيع اتفاقية إنشاء
توقيع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة شادن معاوية محمود؛ قائم بعمل رئيس جامعه مدينة السادات، صباح اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة السادات.

وقال الدكتور أحمد زايد إنه سعيد لتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة مدينة السادات وذلك لأنها أحد الجامعات الهامة في مصر موضحًا أننا نتفاءل دائمًا عندما تكون المرأة على رأس المؤسسات الهامة.

28 سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعات

وأوضح زايد أن هذه السفارة هي رقم 28 في تاريخ إنشاء سفارات المعرفة من خلال مكتبة الاسكندرية، فقد بدأنا في كل الجامعات وليست الحكومية فقط وأيضًا في بعض المؤسسات الهامة داخل مصر، مؤكدا أهمية دعم الفكرة والاستمرار عليها نظرًا لأنها تنقل المكتبة إلى نطاق جغرافي أوسع وأبعد وتمكن الناس من الاستفادة بما تقدمه المكتبة من معلومات غزيرة.

وأضاف “زايد” أنه يرغب في نشر فكرة سفارات المعرفة في أماكن أخرى داخل مصر ليصل إليها جمهور واسع من الشعب المصري المهتم بالثقافة مثل المؤسسات "الثقافية" و"الفنية" و"قصور الثقافة" و"اكاديمية الفنون" و"المجلس الأعلى للثقافة".

رمز للمعرفة والثقافة 

وقالت الدكتورة شادن معاوية محمود؛ قائم بعمل رئيس جامعه السادات، إنها سعيدة بوجودها في مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي والمعرفي الضخم، فمكتبة الإسكندرية كانت ولا تزال رمزًا للمعرفة والثقافة في العصر القديم والحديث على السواء وحتى يومنا هذا.

وأضافت أنه امتدادًا لهذا الفكر المستنير تأتي الفكرة العبقرية لما يسمى بسفارات المعرفة والتي تتبناها مكتبة الاسكندرية الجديدة منذ عام 2014 لتكون منارة للثقافة والمعرفة في جميع ربوع مصر، فتتخطى مكتبة الإسكندرية البعد الجغرافي كونها في الإسكندرية لتصل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتكون عن حق منارة الثقافة والعلم لجميع المصريين.

وتابعت: "لمن دواعي سروري وفخري أن أتواجد اليوم في هذا الصرح العملاق لأسطر بروتوكول تعاون بين مكتبة الاسكندرية وجامعة مدينة السادات، ليتم توثيق وجود سفارة للمعرفة بجامعتنا الموقرة".

توقيع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة
توقيع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة
توقيع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة
توقيع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة
الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية اتفاقية تعاون سفارة معرفة جامعة السادات

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