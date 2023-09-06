مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد السابع من "ذاكرة العرب"

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن صدور العدد السابع من مجلة "ذاكرة العرب"، والذي يأتي استكمالاً للعدد السادس من المجلة المخصص لموضوع «القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي».

يأتي العدد الصادر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع «ذاكرة العرب» بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبِّر ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات الثقافية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية.

بحوث علمية للأنشطة السياسية والاجتماعية



وضم هذا العدد بحوثًا علمية محكمة تتناول: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، والحالة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمامات السوق، إلى جانب محاريب منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة، وكذلك الدور الحضاري لبرك القاهرة في العصر المملوكي، بالإضافة إلى دراسة وصفية تحليلية للأعمدة المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي، وأخيرًا تمثيل العمارة الإسلامية في معرض فيينا الدولي.

حفل ختام الموسم الثقافي والفني للطفل

وفي سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، الساعة الثالثة مساءً.

وسوف يتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة والتي ستحتوي على فقرات من إلقاء الشعر والغناء والعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة، وسيصاحب الحفل معرضًا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجًا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.

وتلك الاحتفالية تأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.