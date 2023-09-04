الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أفلام "القبة السماوية" بمكتبة الإسكندرية تحصد الجوائز العالمية

مركز القبة السماوية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

شهد مركز القبة السماوية العلمي، بمكتبة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من الجمهور خلال الإجازة الصيفية، فيما حقق العديد من الجوائز العالمية.

وأشارت مكتبة الإسكندرية خلال بيان اليوم، إلى أن القبة السماوية، أنتجت منذ افتتاحها عام 2002 مجموعة من عروض القباب السماوية التي تُعرض بتقنية Full Dome. 

وتأتي هذه الأفلام ضمن العروض الثقافية والترفيهية التي تقدمها في مجال الفلك والفضاء والعلوم الكونية وعلوم البحار والأحياء، إلى جانب بعض الأفلام الوثائقية.


35 ألف زائر خلال الإجازة الصيفية

وقالت هناء حسني، القائم بأعمال مدير مركز القبة السماوية العلمي، إن عروض أفلام القبة السماوية تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار خلال فترة الإجازة الصيفية حوالي 35 ألف زائر، لافتة إلى أن العروض تتناول موضوعات علمية متنوعة تناسب مراحل عمرية مختلفة.


إنتاج 4 أفلام ناطقة بالعربية والإنجليزية

وأضافت أن القبة السماوية أنتجت أربعة أفلام ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ وهي: "سماء الإسكندرية، "الإسكندرية، مهد علم الفلك"، " المهمة"، و"عقل مضيء "، مؤكدة أنها تستعد لإنتاج فيلمًا جديدًا بعنوان " Who is the King?"، والذي سيُضاف إلى عروض القبة السماوية خلال عام 2023.


وأوضحت أن فيلم "سماء الإسكندرية" يقدم جولة في سماء الإسكندرية للتعرف على النجوم التي يمكن رؤيتها طوال العام، بالإضافة إلى خمسة من كواكب المجموعة الشمسية يمكن رؤيتها بالعين المجردة وأيًضًا تفسير بعض الظواهر الفلكية، أما فيلم "الإسكندرية، مهد علم الفلك" فيدعو المشاهد لقضاء الوقت في ردهات المكتبة الجديدة، إلى جانب التعرف على المكتبة القديمة وأهم علمائها واكتشافاتهم التي أسهمت في توضيح كثير من النظريات في ذلك الحين. وكذلك يوضح الدور الذي قامت به المكتبة القديمة في إحياء العلوم والثقافات والدور الذي تقوم به المكتبة الجديدة في استكمال وامتداد هذا الدور لتكون نافذة للحضارة والثقافة على العالم بأسره.


وتابعت أن  قصة قصة فيلم "المهمة" حول المذنّبين «أتوم» و«حور»، اللذان يعملان كمراسلَين صحفيَّين في المجموعة الشمسية ويدوران على الكواكب الواحد تلو الآخر لجمع المعلومات عن كوكب بلوتو ليتم تصنيفه، فيما يتناول فيلم "عقل مضيء" قصة العالم العربي الشهير «الحسن بن الهيثم»، وأهم إسهاماته في مجال علم البصريات، التي أسست فيما بعد صناعة التلسكوبات وفكرة صناعة الكاميرا وتطور تقنيات التصوير فيما بعد.


حصدت 4 جوائز عالمية

وتشارك أفلام القبة السماوية في العديد من المؤتمرات العالمية، وقد حصدت مؤخرًا أربعة جوائز خلال مشاركتها في المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية برعاية الاتحاد الدولي للقباب الفلكية والرابطة الآسيوية للقباب الفلكية؛ والذي أقيم في قبة (فالنتينا تريشكوفا) الفلكية بمدينة ياروسلافل الروسية في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023.

وقد فاز عرض "السماء بعيون عربية" بالمركز الأول عن فئة أفلام القباب الفلكية الحية بالإضافة إلى جائزة الجمهور لأحسن عرض حي في المهرجان، بالإضافة إلى جائزة الجمهور الخاصة لأحسن عرض حي في المهرجان عن عرض "السماء بعيون عربية" للدكتور عمر فكري رئيس قسم مسرح القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية. كما حصل فيلم "عقل مضيئ" على جائزة المركز الثالث، إلى جانب جائزة خاصة أحسن فيلم قبة كارتون تعليمي عن فيلم "المهمة" مناصفة مع فيلم تعليمي آخر.

استخدام أحدث نظم التشغيل

وتهتم مكتبة الإسكندرية بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال القباب السماوية. فقد تم تطوير قاعة العرض، وأجهزة العرض من نظام (Video Panorama) إلى نظام (Full Dome) والذي يجعل الصورة تحيط بالمشاهد من جميع الجهات لتصبح الصورة أكثر واقعية ووضوح.

ولفتت المكتبة إلى أنه فى عام 2019 استخدمت القبة السماوية نظام العرض (Laser Projectors) وكذلك نظام تشغيل العروض Sky Explorer 4، والذي يعد الأحدث في العالم بين نُظم تشغيل القباب السماوية. ويحتوي نظام التشغيل على مكتبة رقمية بها آلاف من المجموعات النجمية وكذلك الكوكب والمجرات والجسيمات الفلكية والتلسكوبات والمحطات الفضائية، ويعمل النظام الجديد على توفير رؤية أكثر سطوعًا، ووضوحًا، وإبهارًا، ومتعةً، ومحاكاةً أكثر واقعية. كما تمت إضافة بعض التجديدات في القاعة لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور.

مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية
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