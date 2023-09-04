الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إفريقيا الأرض والشعوب".. فعالية ومعرض تصوير فوتوغرافي بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي فعالية بعنوان "إفريقيا: الأرض والشعوب"، وذلك الساعة الثالثة عصر يوم الخميس 21 سبتمبر، بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.


وعلى هامش الفعالية سيتم افتتاح معرضًا للصور الفوتوغرافية بقاعة المعارض الشرقية بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 21 سبتمبر ويستمر حتى يوم 28 سبتمبر، والمشاركة به مفتوحة للمصورين من سن ستة عشر عامًا سواء كانوا محترفين أو هواة، والتقديم مفتوح من الآن حتى 10 سبتمبر.

مواصفات الصور المشاركة بالمعرض

واوضحت مكتبة الإسكندرية أن المواصفات المطلوبة للصور يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://bibalex.org/baifa/en/page/AfricaLandandPeoples


وترسل الصور بصيغة (TIFF) أو (JPEG) على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected] /[email protected]


الكرنفال الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة

وفي سياق آخر تنظم  مكتبة الإسكندرية في 10سبتمبر الجاري، الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية ويستمر على مدار يومين، و تسلط  الاحتفالية الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة.


وتهدف المكتبة من خلال قطاع المكتبات إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة، وذلك يأتي في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل

يتضمن اليوم الأول للحفل طابورًا لعرض الموسيقى العسكرية وورشًا فنية متعددة وعروض وفقرات من الفلكلور الشعبي، أما اليوم الثاني للحفل سيتضمن فقرات غنائية وعروض فنية متنوعة وإلقاء للشعر بالإضافة إلى استعراضات فنية.

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