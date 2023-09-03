الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب كوريا الجنوبية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

طلاب كوريا الجنوبية
طلاب كوريا الجنوبية في زيارة لمركز توثيق التراث الطبيعي

استقبل مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لـ قطاع التواصل الثقافي، بـمكتبة الإسكندرية، اليوم، وفدًا من طلاب كوريا الجنوبية، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظِّمه وزارة الشباب والرياضة.

جولة بقاعات المركز 

وتفقَّد الوفد خلال الزيارة قاعات المركز، بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، والتي تقدم عرضًا شاملاً عن تاريخ مصر بدءً من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة، كما أطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة والتي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، بردية كتاب الموتى لآنى، جدارية مقبرة رخمي رع.

وفي نهاية الجولة، أُتيح للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق SnapSend المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ أمون، ورمسيس الثالث وحورس وست.

وأشاد الوفد الكوري بجهود مكتبة الإسكندرية في توثيق ونشر التراث المصري، وأكد على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية، كما قدَّم رئيس الوفد الكوري هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.

المدينة العربية.. البحث عن الهوية

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الانترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار أستاذ زائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها  الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري مكتبة الاسكندرية برنامج تبادل الوفود الشبابية وزارة الشباب والرياضة تاريخ مصر

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ20

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

مجانا.. فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة لمدة 5 أيام

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضيتي "كنيسة كفر حكيم وداعش التجمع"

تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات.. رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023 - 2024

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى «خلية الزيتون الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)