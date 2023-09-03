طلاب كوريا الجنوبية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لـ قطاع التواصل الثقافي، بـمكتبة الإسكندرية، اليوم، وفدًا من طلاب كوريا الجنوبية، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظِّمه وزارة الشباب والرياضة.

جولة بقاعات المركز

وتفقَّد الوفد خلال الزيارة قاعات المركز، بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، والتي تقدم عرضًا شاملاً عن تاريخ مصر بدءً من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة، كما أطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة والتي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، بردية كتاب الموتى لآنى، جدارية مقبرة رخمي رع.

وفي نهاية الجولة، أُتيح للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق SnapSend المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ أمون، ورمسيس الثالث وحورس وست.

وأشاد الوفد الكوري بجهود مكتبة الإسكندرية في توثيق ونشر التراث المصري، وأكد على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية، كما قدَّم رئيس الوفد الكوري هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.

المدينة العربية.. البحث عن الهوية

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة عبر الانترنت بعنوان "المدينة العربية.. البحث عن الهوية"، يلقيها الدكتور باقر سلمان النجار أستاذ زائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.