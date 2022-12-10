بمشاركة 150 عارضا.. افتتاح معرض «باب رزق 2» لذوي الهمم بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض «باب رزق 2» لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهم، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من ذوي الهمم دعما لهم وتسويق لمنتجاتهم بالمجان، على شاطئ ذوي الهمم بالمندرة المجاني، ضمن مبادرة محافظ الإسكندرية لإقامة معارض للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

وانطلقت فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة 3أيام، بتنظيم وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد.

وأكد اللواء محمد الشريف أن المعرض الخيري باب رزق 2 يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يشارك به أكثر من 150عارض من ذوي الهمم« القادرون باختلاف»، ويستمر من السبت حتى الاثنين 12ديسمبر الجاري.

وأوضح أنه بعد نجاح المعرض الخيري «باب رزق1» الذي أقيم على شاطئ السرايا العام لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، تم فتح باب التقديم لمعرض «باب رزق 2» والذي تم تخصيصه لأصحاب الحرف اليدوية من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم مجانا على شاطئ ذوي الهمم بالمندرة المجاني.

وكان قد وجه المحافظ؛ اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للراغبين في المشاركة من ذوي الهمم، لعرض وتسويق منتجاتهم على الشاطئ بكل سهولة ويسر.



تفاصيل التقديم للمشاركة

يتم التقدم للمشاركة في المعرض من خلال إرسال رسالة تحتوي على كافة البيانات (الاسم- الرقم القومي- رقم التليفون- المنتج- صورة المنتج- طريقة عرضه) عبر صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على «فيسبوك».



وانطلقت معارض باب رزق على شواطئ الإسكندرية في 17 نوفمبر الماضي بمعرض «باب رزق1» الخيري للحرف اليدوية، بشاطئ السرايا العام بشرق الإسكندرية، بهدف إتاحة مكان لعرض منتجات أصحاب المشروعات البسيطة، ومنتجات الحرف اليدوية.

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