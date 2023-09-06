إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة وقطع شبكة الإنترنت عن مدينة البدرشين

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة سرقة والتسبب فى قطع شبكة الإنترنت عن مدينة البدرشين .

وكشف أمر الإحالة أن المتهم سـرق المهمـات المملوكة والمعـدة للاستعمال فـــي شـبكات الاتصـالات المـرخص بهـا والمملوكـة لإحدى شبكات المحمول.

كما أن المتهم الثاني أخفـى المنقـولات المتحصـل عليهـا مـن الجريمـة محـل الاتهـام الأول مـع علمـه.

جدير بالذكر أنه تم إبلاغ إدارة الشئون القانونية بواقعة سرقة كابلات من إحدى الشبكات التابعة للشركة من إحدي شركات الاتصالات بعد تلقي شكاوى من الأهالي وبفحص الواقعة تبين صحتها وقيام المتهمين بسرقة المعدات المسئولة عن توصيل الإنترنت للمدينة وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توصلت إلى صحة الواقعة من خلال التحريات وتم ضبط المتهمين.