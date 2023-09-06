منطقة شمال سيناء الأزهرية تكرِّم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية

كرَّم الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية، بقاعة المجمع الإعلامى النموذجى بالعريش، تقديرًا لما بذلوه من جهد وتفوق، وكونهم قدوة لزملائهم وأقرانهم، متمنيًا مواصلة الجهد والتفوق في المستقبل.

من جانبه؛ أعرب محمد عبد العظيم محمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب؛ عن تقديره للجهد المبذول من الطلاب المتفوقين، مقدما الشكر لأولياء الأمور الذين تعبوا وسهروا من أجل راحة وتفوق أولادهم وتوفير الجو المناسب لهم، كما شكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية جميعًا، واصفا إياهم بأنهم عوامل أساسية وشركاء في هذا النجاح.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت بالمجمع الاعلامى النموذجى بالعريش حضورا كثيفًا من أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، كما شهدت تكريم بعض المعاهد والإدارات التعليمية المتميزة لمساهمتهم الفعالة فى إنجاح المنظومة التعليمية، وإخراجها على الوجه المخطط له.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية في وقت سابق أن الطلاب المتفوقين في القسم العلمى هم: إیاد أحمد إبراهيم سيد أحمد بمجموع 96.92‎%، ونادية أيمن احمد بدير عطية 96.92‎%، ويوسف محمود محمد محمود جمعة 96.31‎%، ومحمود عثمان حامد حمدى محمد 96.15‎%، وبلال هانی محمد خضر أحمد 94.77‎%، وتسبيح محمد فوزى على عمر 94.77‎%، ونادر السيد محمد السيد بحبح 94.77‎%.

وتابعت المنطقة في بيانها، أن أسماء الطلاب في القسم الأدبى هم : تسنیم مسعد عبد العظيم محمد عيد 85.42‎%، مريم محمد عطية السيد سلامة 80.95‎%، وعبد الرحمن أيمن محمد أحمد عبد الوهاب 80‎%، وحلا أسامة محمد على سلامة حجاب 75.8‎%، وآلاء نصر محسن عودة سلام 73.97‎%.