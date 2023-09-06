مصر واليونان تتفقان على سرعة تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية

التقى السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، ديميتريس كايريديس وزير الهجرة اليونانى، حيث تمت مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك لتفادي أي حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين، وحماية حقوقهم.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كافة الضمانات اللازمة للعمالة المصرية، بما يحافظ على حقوق المصريين، ويجعل هذا الاتفاق نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه مع العديد من الدول.

سفير مصر ووزير الهجرة اليوناني

اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان

وخلال شهر يناير الماضي، ناقش ميلتياديس فارفيتسيوتيس نائب وزير خارجية اليونان، اتفاق اليونان ومصر حول العمالة الموسمية في القطاع الزراعي، مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني، من أجل التصديق عليها.

وتشمل اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان، التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي، تشغيل 5 آلاف عامل زراعي مصري لدى أثينا.

لقاء سفير مصر ووزير الهجرة اليوناني

وخلال حديثه في برلمانه، أكد نائب وزير الخارجية اليوناني أن اتفاق العمالة الموسمية مع مصر مهم من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية، قائلا إنها مثال يحتذى به في تنظيم الهجرة القانونية.

وأشار إلى أن اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان يمكن أن يصبح نموذجًا لأوروبا من أجل عقد اتفاقات أخرى مماثلة، ما يقطع الطريق أمام الهجرة غير الشرعية.