الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر واليونان تتفقان على سرعة تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية

سفير مصر مع وزير
سفير مصر مع وزير الهجرة اليوناني

التقى السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، ديميتريس كايريديس وزير الهجرة اليونانى، حيث تمت مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك لتفادي أي حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين، وحماية حقوقهم.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كافة الضمانات اللازمة للعمالة المصرية، بما يحافظ على حقوق المصريين، ويجعل هذا الاتفاق نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه مع العديد من الدول.

سفير مصر ووزير الهجرة اليوناني

اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان

وخلال شهر يناير الماضي، ناقش ميلتياديس فارفيتسيوتيس نائب وزير خارجية اليونان، اتفاق اليونان ومصر حول العمالة الموسمية في القطاع الزراعي، مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني، من أجل التصديق عليها.

وزير خارجية اليونان: مصر أهم الشركاء الاستراتيجيين وروابطنا تدعم الاستقرار

كيف نجحت السياسة المصرية فى تعميق العلاقات مع اليونان؟

وتشمل اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان، التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي، تشغيل 5 آلاف عامل زراعي مصري لدى أثينا.

لقاء سفير مصر ووزير الهجرة اليوناني

وخلال حديثه في برلمانه، أكد نائب وزير الخارجية اليوناني أن اتفاق العمالة الموسمية مع مصر مهم من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية، قائلا إنها مثال يحتذى به في تنظيم الهجرة القانونية.

وأشار إلى أن اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان يمكن أن يصبح نموذجًا لأوروبا من أجل عقد اتفاقات أخرى مماثلة، ما يقطع الطريق أمام الهجرة غير الشرعية.

مصر أثينا اليونان السواحل اليونانية سفير مصر حقوق المصريين العمالة الموسمية

الأكثر قراءة

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

خريطة مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى "حياة كريمة"

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الرئيس !

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد