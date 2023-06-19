الخارجية تشكل «مجموعة عمل» للتعامل مع تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

أعلنت وزارة الخارجية عن أنها تتواصل مع الجهات اليونانية المعنية للاطمئنان على أحوال الناجين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان، وتعمل على الحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين ومن ثم انتشالهم من الضحايا، مؤكدة أن ذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا.

ويأتي ذلك في إطار متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم 14 يونيو الجاري.

مهام مجموعة العمل الخاصة

وشكلت وزارة الخارجية مجموعة عمل خاصة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، تتولى استقبال أسر الضحايا والمفقودين للتوجيه بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار جهود التعرف على جثامين الضحايا، وذلك بمقر مكتب الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات الكائن بالعنوان التالي:



7 شارع لاظوغلي- جاردن سيتي- عمارة إيزيس الدور الأول- القاهرة

كما يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية:

02-27923050

02-27923060

02-27954305

وجددت وزارة الخارجية تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة استمرار العمل من أجل توفير كل سبل الدعم لضحايا الحادث وذويهم.