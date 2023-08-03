كيف نجحت السياسة المصرية فى تعميق العلاقات مع اليونان؟

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن العلاقات بين مصر واليونان تعتبر نموذجًا ومثالًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تنامت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن القمة المصرية اليونانية في مدينة العلمين تأتي في إطار تعميق الروابط والعلاقات المصرية اليونانية المستمرة، والتي بدأت منذ عام 2014.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسي في 2017 هي إحياء للجذور العريقة بين البلدين والاحتفال بالجاليات اليونانية التي تواجدت على الأراضي المصرية، وكوّنت مفردة مهمة من مفردات الثقافة المصرية، مما يدل على نجاح السياسة الخارجية المصرية في تعميق مثل هذه العلاقات.