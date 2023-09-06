الإعلامي محمد فودة: المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية يتصدر الترند ويصبح حديث العالم

مجهودات ضخمة للوزير خالد عبد الغفار.. والمؤتمر رقم «1» على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم يشيد بدور المؤتمر الدولي في معالجة قضايا الصحة والسكان.. وخبراء الصحة والسكان يجتمعون في مصر لتشكيل السياسات والاستراتيجيات العالمية.

وزير الصحة يطلق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030 ويؤكد: نعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس لحل أزمة القضية السكانية.

أشاد الكاتب والإعلامي محمد فودة بانطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وأكد الاعلامى محمد فودة فى مقال له، أن المؤتمر نجح بمجرد انطلاقه فى جذب أنظار العالم إليه، حيث استطاع الوزير خالد عبد الغفار تحقيق المعجزة بتنظيم مؤتمر مشرف أذهل العالم، وتصدر الترند رقم واحد فى نجاح منقطع النظير، وبدأت فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، بعرض استطلاع لآراء المواطنين فى المشكلة السكانية، والذين أكدوا ضرورة مواجهة الزيادة السكانية من أجل توفير جودة الحياة للأجيال القادمة.

وأضافوا أنها تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها، وعقب ذلك ألقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار كلمة أكد فيها أن الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر الذى يواجه العمل الوطنى فى مصر حاضرا ومستقبلا. وأشار الوزير إلى أن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادى، وتلتهم كافة عوائد التنمية؛ ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالى مستوى معيشتهم، والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى.

ونوه إلى أن النمو السكانى السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيسهم فى خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكانى وذلك عن طريق الاستثمار فى تطوير الرأس مال البشرى حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد فى جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق، يظل التحدى الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابى فى خدمة المجتمع، وأكد الوزير على أنهم يعملون على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس لحل أزمة القضية السكانية.

وأشار "فودة" إلى أن وسائل الاعلام على مستوى العالم أشادت بدور المؤتمر الدولي في معالجة قضايا الصحة والسكان، مؤكدا أن عدد من خبراء الصحة والسكان يجتمعون في مصر لتشكيل السياسات والاستراتيجيات العالمية، لافتا الى أن حضور الرئيس السيسي المؤتمر زاد من ثقله وأهميته، حيث نبه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المخاطر التى تتسبب فيها الزيادة السكانية فى مصر، والقارة الإفريقية، والعالم، وقال إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه مصر، وإن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة، إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا، ووجه الرئيس السيسى بتنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى؛ لما يمثله من فرصة كبيرة، ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.

وأضاف الرئيس السيسى: "أن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكانى، ودولا كثيرة لم تستطع ذلك، لافتا إلى أن القارة الإفريقية خلال سنوات قليلة سيصل تعداد سكانها إلى أكثر من مليار و600 مليون شخص والموارد الموجودة فى إفريقيا ضخمة، ولكن لا تستطيع أن تسهم فى ذلك"، وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوى يعد أمرا فى منتهى الأهمية فى ضوء هذا الموضوع المهم للغاية، لافتا إلى ما جاء فى كلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلى أكدت فيها "أن أصعب شيء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، وقال الرئيس السيسى :"الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساسا، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالى سينعكس ذلك على الجودة فى كل شيء".

وأثنى الاعلامى محمد فودة على الوزير خالد عبد الغفار وإدارته لجلسات المؤتمر، حيث أدار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، جلسات المؤتمر، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة رعاية الصحة والأسرة بجمهورية صربيا الدكتورة داريا كيسيتش، ورئيس المفوضية الوطنية للسكان فى نيجيريا نصر عيسى كوارة، والمدير الإقليمى للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى الدكتورة فادية سعادة، والمدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية الدكتورة ليلى بكر، والمدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، كما استعرض وزير الصحة عددًا من المبادرات؛ منها مبادرة "المقبلين على الزواج"، والتى تقدم رعاية لجميع المصريين والأجانب المتواجدين على أرض مصر والمقبلين على الزواج، من خدمات والكشف على الأمراض المعدية وغير السارية واستبيان نفسى وتحليل وراثى وغيرها، وكذلك مبادرة "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية" للكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، حدث هام لمناقشة القضية السكانية.