"أوقاف شمال سيناء" تتسلم 2000 شنطة غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من شنط السلع الغذائية بإجمالي 2000 شنطة غذائية، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة شمال سيناء.

وقامت لجنة مديرية الأوقاف بتسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء، بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية الأوقاف، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وبذلك يصبح إجمالي ما تم تسليمه إلى مديرية التضامن الاجتماعي، من مديرية أوقاف شمال سيناء ٦٠٠٠ آلاف شنطة سلع غذائية حتى تاريخه من شهر سبتمبر ٢٠٢٣م.

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، إن عملية الاستلام والتسليم ومتابعة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، تتم وسط ضوابط صارمة وإجراءات حاسمة.

وكان قد استلمت لجنة مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي و40000 شنطة سلع غذائية من وزارة الأوقاف، وتم تسليمها إلى اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق بين المحافظة، و مديرية الأوقاف ، ومديرية التضامن الاجتماعي ، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ومن جهته، أكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن دفعة اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف، تم تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي فى حرم مقر محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك في حضور اللجان الثلاثية، وهي: لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء ، برئاسة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.، و اللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. ،و لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.